Startup e PMI innovative: 2,5 miliardi per gli investimenti (Di giovedì 29 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il ... Leggi su veronaeconomia (Di giovedì 29 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2di euro per il sostegno e il ...

raulricozzi : RT @amaldi_e: ESA InCubed + è il programma dell'@ESA_Italia dedicato a startup, PMI e grandi aziende che vogliono sviluppare un prodotto o… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Action for 5G, nuovo bando di Vodafone Italia per startup e PMI. - LaStampa : Action for 5G, nuovo bando di Vodafone Italia per startup e PMI. - ITItalianTech : Action for 5G, nuovo bando di Vodafone Italia per startup e PMI - MassimoChiaram7 : RT @amaldi_e: ESA InCubed + è il programma dell'@ESA_Italia dedicato a startup, PMI e grandi aziende che vogliono sviluppare un prodotto o… -