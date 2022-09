Quattro giorni senza Giorgia. Un cambio radicale e necessario (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre tutti si appassionano (comprensibilmente) al totoministri, qualcosa sta accadendo alla futura premier. Qualcosa di assai significativo ed inusuale, qualcosa che segna irrimediabilmente il “passaggio di stato” che è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Andiamo con ordine però, così ci capiamo meglio. Fratelli d’Italia nasce a dicembre del 2012, con Mario Monti a Palazzo Chigi. È un momento difficilissimo a destra, nel pieno di una contrapposizione durissima tra Berlusconi e Fini che l’anno prima ha grandemente contribuito alla fine dell’ultimo governo guidato dal Cavaliere.Giorgia Meloni prende le redini del nuovo partito, aiutata innanzitutto da Guido Crosetto e Ignazio La Russa, riuscendo presto ad affermarsi come figura di primo piano della politica nazionale. Lo fa con piglio deciso ed inizia una lunga traversata nel deserto all’opposizione di Monti, ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre tutti si appassionano (comprensibilmente) al totoministri, qualcosa sta accadendo alla futura premier. Qualcosa di assai significativo ed inusuale, qualcosa che segna irrimediabilmente il “passaggio di stato” che è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Andiamo con ordine però, così ci capiamo meglio. Fratelli d’Italia nasce a dicembre del 2012, con Mario Monti a Palazzo Chigi. È un momento difficilissimo a destra, nel pieno di una contrapposizione durissima tra Berlusconi e Fini che l’anno prima ha grandemente contribuito alla fine dell’ultimo governo guidato dal Cavaliere.Meloni prende le redini del nuovo partito, aiutata innanzitutto da Guido Crosetto e Ignazio La Russa, riuscendo presto ad affermarsi come figura di primo piano della politica nazionale. Lo fa con piglio deciso ed inizia una lunga traversata nel deserto all’opposizione di Monti, ...

