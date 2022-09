Perché c’è chi mette a dormire i bambini all’esterno, tutto l’anno, anche da soli (Di giovedì 29 settembre 2022) In Danimarca e in altri Paesi scandinavi è usanza culturale lasciare i bambini a dormire nel passeggino all’esterno, sia con il bello che con il brutto tempo. A parlarne è stata l’utente Annie In Eventyrland (mamma di quattro bambini) su TikTok, che ha voluto raccontare questa pratica ai suoi quasi 92mila follower. @annieineventyrland ? path of the wind ~ my neighbor totoro lofi - Closed on Sunday “La pratica danese di far dormire il bambino all’aperto nel passeggino non è solo la norma culturale, ma è anche raccomandata dalle ostetriche e dalle balie“, ha spiegato la donna nel suo video diventato virale. “Si dice che l’aria fresca mantenga i bambini sani e li aiuti a dormire meglio“, ha continuato, sottolineando che si può fare in qualunque ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 29 settembre 2022) In Danimarca e in altri Paesi scandinavi è usanza culturale lasciare inel passeggino, sia con il bello che con il brutto tempo. A parlarne è stata l’utente Annie In Eventyrland (mamma di quattro) su TikTok, che ha voluto raccontare questa pratica ai suoi quasi 92mila follower. @annieineventyrland ? path of the wind ~ my neighbor totoro lofi - Closed on Sunday “La pratica danese di faril bambino all’aperto nel passeggino non è solo la norma culturale, ma èraccomandata dalle ostetriche e dalle balie“, ha spiegato la donna nel suo video diventato virale. “Si dice che l’aria fresca mantenga isani e li aiuti ameglio“, ha continuato, sottolineando che si può fare in qualunque ...

CarloCalenda : La spiegazione del perché la sinistra è diventata odiosa per tanti italiani. Serra scrive che il 17.5% dei giovani… - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - borghi_claudio : Certe volte si fanno delle gran campagne elettorali senza alcun peso sul risultato perché c'è qualche macrotendenza… - Artaserse09 : RT @giastevenz: Continua la rubrica 'Papà, perché?' Ore 7:20. È tutto vostro onore. C'è un dottore in sala? Per me, per lui, per Alessia,… - levorato86 : @MrESTINZIONE Cortello e pomidoro a Bologna sono sacri e proprietà esclusiva dei nonni. Acquisisci il diritto a dir… -