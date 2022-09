Pd: Castagnetti, 'non va smontato, gli va data un'anima, non è tempo di improvvisatori' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Onore e gratitudine a Letta. E ora…Senza perdere tempo ma non frettolosamente. Occorre reinventare il Pd, non smontarlo e ricomporlo, ma trovare un'anima, un senso, una mission che il popolo riconosca e in cui si riconosca. Non è tempo di improvvisatori". Così Pierluigi Castagnetti su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Onore e gratitudine a Letta. E ora…Senza perderema non frettolosamente. Occorre reinventare il Pd, non smontarlo e ricomporlo, ma trovare un', un senso, una mission che il popolo riconosca e in cui si riconosca. Non èdi". Così Pierluigisu twitter.

Paul_panz : @GuidoCrosetto Ma nel 94 non eri candidato nel centrosinistra coi popolari di Castagnetti? - F_Baldux : @albertoinfelise Ps: anche Castagnetti è stato segretario nazionale del PPI, peraltro. Basta intendersi. Io vengo d… - F_Baldux : @albertoinfelise Ma io potrei anche essere d'accordo, ma quindi all'elettore che si riconosce in Casini, Franceschi… - bluj53 : @PLCastagnetti Come non ha mai difeso il lavoro vero castagnetti?? Art.1. Mai un articolo e stato tanto disatteso dalla costituzione farsa - FMB9977 : @QsvsFk Castagnetti ormai è passato di moda ed è lontano dalla realtà, spera solo in un rientro in politica liscian… -