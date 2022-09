Omicidio Marcello Toscano | c’è un fermo | è un collaboratore scolastico

(Di giovedì 29 settembre 2022) E’ una storia che ha sconvolto tutti a Melito, quella di, il professore ucciso nella scuola in cui lavorava. I familiari, non vedendolo tornare a casa, ne avevano subito denunciato la scomparsa, scoprendo che la macchina dell’uomo era ancora a scuola, nel cortile della scuola media Marino Guarano, a Melito, in provincia di Napoli. Purtroppo lì c’era anche il cadavere di, che nessuno aveva notato. Per l’dell’insegnante 64enne, oggi c’è un. Secondo quanto si legge sull’agenzie di stampa che hanno pubblicato la notizia, sarebbe stato fermato un uomo, un. All’inizio di questa vicenda, si era anche parlato della possibilità che fosse stato un alunno della scuola a fare del male a, ...

Toscano trovato morto in un cespuglio nel cortile dell'istituto Marina Guarano, a MelitoUn fermo nella notte per l'omcidio diToscano , il 64 enne docente di sostegno di Melito ucciso nella giornata di martedì con ... collaboratore scolastico indagato per. Sul caso che ha ...(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sulla morte di Marcello Toscano, 64enne insegnante di sostegno trovato morto nel cortile della scuola media ‘Marino Guarano’ a Melito, in provincia di Napoli. Un co ...C'è un fermo per l'omicidio del professore Marcello Toscano a Melito: le ultime notizie E’ una storia che ha sconvolto tutti a Melito, quella di Marcello Toscano, il professore ucciso nella scuola in ...