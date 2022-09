Napoli, Tim Cook riceve la laurea honoris causa: «La tecnologia si sposa con l?umanità. Abbiamo tutti un ruolo da interpretare» (Di giovedì 29 settembre 2022) L?emozione, nell'aula magna storica della Federico II, è palpabile e contagiosa: è una giornata storica per la città. Quella che fa da cornice alla visita napoletana... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 settembre 2022) L?emozione, nell'aula magna storica della Federico II, è palpabile e contagiosa: è una giornata storica per la città. Quella che fa da cornice alla visita napoletana...

sole24ore : Tim Cook (Ceo Apple) laurea honoris causa all’Università di Napoli - melablog : Federico II di Napoli, a Tim Cook la laurea honoris causa in Innovation and International Management - antsolano : RT @rep_napoli: Tim Cook a Napoli: 'Un onore la laurea honoris causa, chiediamoci: come la tecnologia può migliorare la vita delle persone'… - rep_napoli : Tim Cook a Napoli: 'Un onore la laurea honoris causa, chiediamoci: come la tecnologia può migliorare la vita delle… - NapoliToday : #Cronaca Tim Cook riceve la laurea honoris causa dalla Federico II: “A Napoli menti brillanti”… -