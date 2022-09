tuttonapoli : Brutte notizie dal Messico: Lozano ha saltato la Colombia per un problema muscolare -

Tutto Napoli

notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli, oltre a Victor Osimhen e Diego Demme, ... Si tratta di Hirving, che dopo la partita con lo Spezia - in cui ha propiziato l'azione del ...Spazio a Mario Rui ,e Ndombele , con la possibilità concreta di un po' di riposo per Kim e Anguissa (sempre in campo finora). Anche Raspadori è a caccia di chance. Brutte notizie dal Messico: Lozano ha saltato la Colombia per un problema muscolare ForzAzzurri.net - Soy Futbol - Lozano, brutte notizie: ha saltato la Colombia per un problema fisico. Secondo il quotidiano, non sembrerebbero esserci buone notizie per ...Hirving Lozano ha saltato la sfida contro la Colombia non per scelta tecnica ma per motivi fisici e per problemi che potrebbero condizionare anche il suo rientro. Come raccontano dal Messico, infatti, ...