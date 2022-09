Juve, Bargiggia: «Avanti con Allegri, ma…» (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di Paolo Bargiggia su Allegri: «Per ora Avanti con lui, ma se non cambiano le cose la Juve dovrà decidere» Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della partenza a rilento dei bianconeri. di Seguito le sue parole. La società va Avanti con Allegri, confermando il progetto a lungo termine. È la scelta giusta?«La società va Avanti con Allegri perché non poteva fare altrimenti per due ragioni. Andrea Agnelli avrebbe dovuto sconfessare sé stesso per l’ennesima volta dopo i progetti tecnici creati e buttati a mare con Sarri e Pirlo: prima i giovani, basta gli svincolati, poi per accontentare Allegri quest’anno di nuovo Avanti con gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Le parole di Paolosu: «Per oracon lui, ma se non cambiano le cose ladovrà decidere» Il giornalista Paoloha parlato ai microfoni dintusnews24.com della partenza a rilento dei bianconeri. di Seguito le sue parole. La società vacon, confermando il progetto a lungo termine. È la scelta giusta?«La società vaconperché non poteva fare altrimenti per due ragioni. Andrea Agnelli avrebbe dovuto sconfessare sé stesso per l’ennesima volta dopo i progetti tecnici creati e buttati a mare con Sarri e Pirlo: prima i giovani, basta gli svincolati, poi per accontentarequest’anno di nuovocon gli ...

