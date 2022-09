Grande Fratello Vip | “Troppe coincidenze”: una macchinazione infernale, sospettano di lei [VIDEO] (Di giovedì 29 settembre 2022) Un piano studiato a tavolino? sospettano della gieffina dopo le ultime dichiarazioni: si sono messe d’accordo precedentemente Alfonso Signorini-(Mediaset Infinity)A dare incredibili sospetti è stata Elettra Lamborghini. La cantante ha diffidato per due volte sua sorella Ginevra Lamborghini per non farla parlare sulla loro situazione familiare al GF Vip. In realtà la questione sembra diversa. E se tutto ciò fosse solamente una copertura di un piano studiato a tavolino? A far titubare i telespettatori è stato il fatto che Elettra alla fine abbia fatto anche di più di quel che ha fatto sua sorella Ginevra, pubblicando lunghi sfoghi sui social, parlando anche di cose intime. Per non parlare poi della scenetta durante la diretta dell’ultima puntata mandata in onda, quando Elettra ha pubblicato sul suo account Instagram la canzone “Mal di stomaco” di Fabri Fibra, con un ... Leggi su direttanews (Di giovedì 29 settembre 2022) Un piano studiato a tavolino?della gieffina dopo le ultime dichiarazioni: si sono messe d’accordo precedentemente Alfonso Signorini-(Mediaset Infinity)A dare incredibili sospetti è stata Elettra Lamborghini. La cantante ha diffidato per due volte sua sorella Ginevra Lamborghini per non farla parlare sulla loro situazione familiare al GF Vip. In realtà la questione sembra diversa. E se tutto ciò fosse solamente una copertura di un piano studiato a tavolino? A far titubare i telespettatori è stato il fatto che Elettra alla fine abbia fatto anche di più di quel che ha fatto sua sorella Ginevra, pubblicando lunghi sfoghi sui social, parlando anche di cose intime. Per non parlare poi della scenetta durante la diretta dell’ultima puntata mandata in onda, quando Elettra ha pubblicato sul suo account Instagram la canzone “Mal di stomaco” di Fabri Fibra, con un ...

