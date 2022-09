GF Vip | Elettra Lamborghini risponde alla sorella Ginevra | quel mi piace su Twitter che fa capire che è ancora arrabbiata

Leggi su funweek

(Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 è spuntato qualche messaggio didiretto a suache, sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ha fatto riferimento ai rapporti interrotti con laminore. Con il passare dei giorni però sono sempre di più gli eventi e i piccoli gesti che ci fannoche la situazione non è affatto migliorata. LEGGI ANCHE :– GF Vip, scivolone omofobo dinella notte? La battuta che divide il webe la questione del video registrato di nascosto. Spunta un like diAndiamo con ordine e partiamo dal principio.ha messo un altro like ‘complicato’ su: un ‘mi ...