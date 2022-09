È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale (Di giovedì 29 settembre 2022) È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 30 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Giorgia Meloni si appresta a diventare il primo presidente del Consiglio donna. Vuole fare la guerra ai poveri abolendo il reddito di cittadinanza, punta a riscrivere il Pnrr ma come Draghi giura fedelta? agli Usa su politica estera ed economica. Spinge per il ritorno ai fossili e al nucleare, minaccia i diritti e si prepara a stravolgere la Costituzione. ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 30 settembre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Giorgia Meloni si appresta a diventare il primo presidente del Consiglio donna. Vuole fare la guerra ai poveri abolendo il reddito di cittadinanza, punta a riscrivere il Pnrr ma come Draghi giura fedelta? agli Usa su politica estera ed economica. Spinge per il ritorno ai fossili e al nucleare, minaccia i diritti e si prepara a stravolgere la Costituzione. ...

Le_Alternative : È uscito un nuovo numero della newsletter: Rumore di fondo. 'Rumore di Fondo' è una pubblicazione altamente aperio… - gruppiemergenti : Oggi esce il videoclip di '???????? ????????', terzo singolo del chitarrista siciliano ?????????? ?????????????????????? estratto dal nuovo… - lontanissimo_ : È uscito di nuovo il ristorante gate di Gemma - FixonMagazine : Robert Demetz pubblica “Io non so più chi sei” il maxi-single con il feat. di Elena Ravelli: Io non so più chi sei… - delisaaah : RT @Kevin_Guast: È appena uscito un NUOVO POST in compagnia di questi bei maschioni!?? Ehm io se fossi in voi questo post non me lo farei sc… -