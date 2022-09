Biden non ha firmato un ordine esecutivo secondo cui «gli americani devono rinunciare a tutti i diritti umani» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «INCREDIBILE SCOOP! ordine esecutivo DI Biden INTRODUCE IL TRANSUMANESIMO! Il commento shock dei due massimi esperti: “L’ordine esecutivo di Biden del 12.09.2022 dichiara che gli americani devono rinunciare a tutti i diritti umani che ostacolano il transumanesimo. I crimini contro l’umanità non sono solo legali, ma obbligatori”!». Il post è accompagnato da video in cui viene ribadita e rilanciata questa presunta notizia. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. Lo scorso 12 settembre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 20 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «INCREDIBILE SCOOP!DIINTRODUCE IL TRANSUMANESIMO! Il commento shock dei due massimi esperti: “L’didel 12.09.2022 dichiara che gliche ostacolano il transumanesimo. I crimini contro l’tà non sono solo legali, ma obbligatori”!». Il post è accompagnato da video in cui viene ribadita e rilanciata questa presunta notizia. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con. Lo scorso 12 settembre il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ...

