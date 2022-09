Atp Sofia 2022, Rune ferma la corsa di Sonego: il danese vince in rimonta e vola ai quarti (Di giovedì 29 settembre 2022) Si ferma la striscia vincente di Lorenzo Sonego. Il piemontese si ferma dopo sei vittorie di fila: la spunta Holger Rune con il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 e vola ai quarti dell’Atp 250 di Sofia. Il danese torna a vincere due partite di fila per la prima volta dal Roland Garros, mentre l’azzurro, che ha vinto il torneo di Metz appena pochi giorni fa, esce di scena soltanto al secondo turno in Bulgaria. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – Sonego dà l’impressione di essere più centrato in avvio di match: il torinese si procura una palla break nel secondo gioco, non sfruttata a causa di un errore di dritto. L’azzurro serve molto bene, mettendo 20 prime palle su 22 in campo nei primi ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Sila strisciante di Lorenzo. Il piemontese sidopo sei vittorie di fila: la spunta Holgercon il punteggio di 6-7(1) 6-4 6-3 eaidell’Atp 250 di. Iltorna are due partite di fila per la prima volta dal Roland Garros, mentre l’azzurro, che ha vinto il torneo di Metz appena pochi giorni fa, esce di scena soltanto al secondo turno in Bulgaria. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La cronaca –dà l’impressione di essere più centrato in avvio di match: il torinese si procura una palla break nel secondo gioco, non sfruttata a causa di un errore di dritto. L’azzurro serve molto bene, mettendo 20 prime palle su 22 in campo nei primi ...

