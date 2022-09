Anna Tatangelo in lutto | è morta sua madre Palmira | la donna aveva 67 anni

(Di giovedì 29 settembre 2022) Personaggi Tv. . Grande dolore nella famiglia della famosa cantante di Sora dopo il decesso della signoraVinci. Negli ultimipostato su Instagram numerose foto insieme allasenza nascondere la sua preoccupazione per le condizioni di salute della, alla quale era profondamente legata. Dopodi sofferenza, la mamma disi è spenta nella mattinata di oggi 29 Settembre 2022.Leggi anche –> Gigi D’Alessio, a quanto ammonta il mantenimento di? Non ce l’ha fatta la mamma di, la signora, che si è spenta dopo una lunga malattia circondata dall’affetto dei ...

Affaritaliani : Lutto in casa di Anna Tatangelo: la cantante piange la scomparsa della madre - Novella_2000 : È morta la mamma di Anna Tatangelo: l'annuncio - direpuntoit : Lutto per #AnnaTatangelo: muore a 67 anni la mamma Palmira. - RedazioneLaNews : Anna Tatangelo, morta la mamma Palmira. Aveva 67 anni - repubblica : Anna Tatangelo, morta la mamma Palmira. Aveva 67 anni [a cura di redazione spettacoli] -

Un lutto profondo ha colpito: è morta l'amatissima mamma Palmira Vinci a soli 67 anni. Da tempo la donna combatteva contro una malattia: si è spenta nella mattina del 29 settembre. Mamma e figlia erano ...È morta a Sora, in provincia di Frosinone, la mamma di. Aveva 67 anni. Palmira Vinci conviveva da anni con una malattia. La cantante non aveva mai nascosto la preoccupazione per la condizione di sua madre, alla quale era profondamente ...Stava male da tempo, ha combattuto contro un male terribile come una leonessa ma alla fine, questa mattina, si è arresa. Grande dolore nella famiglia della cantante sorana ...È morta Palmira Vinci, la madre di Anna Tatangelo: aveva 67 anni e da tempo combatteva con una malattia infida.