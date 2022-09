Allegri | denunciata l’ex moglie per appropriazione indebita | il caso

(Di giovedì 29 settembre 2022) Spinose vicende familiari per il tecnico della Juventus Max: problemi conClaudia. Ecco cosa è accadutoha denunciatoClaudia Ughi pere violazione degli obblighi familiari, con il Pm che ha chiesto una condanna di 1 anno e due mesi. La donna è accusata di aver utilizzato per sé parte dei soldi ricevuti daogni mese per il mantenimento del figlio 11enne avuto insieme. Ughi ha provato a difendersi spiegando di aver utilizzato il denaro e aggiungendo che una parte sarebbe stato usato per pagare gli studi universitari all’estero della figlia più grande. Lo riporta La Stampa. LA NOTIZIA INTEGRALE L'articolo proviene da Calcio News 24.

