29 settembre … (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli eventi datati 29 settembre Domenica 29 settembre 2002: due giorni dopo il suo compleanno, in quello stadio che ne aveva visto il debutto, Francesco Totti realizzava la prima tripletta. Al Brescia dell'amico Fabio Petruzzi, allenato da quel Carlo Mazzone importante per i primi anni del 'Pupone'. Quel dì arrivava alla rete n° 68 in Serie A. Era il giorno del novantaduesimo anniversario dalla nascita di Aldo Donati, campione d'Italia con la Roma nel '42 (senza dimenticare gli scudetti vinti in precedenza con il Bologna). E oggi compie settantacinque anni Alberto Mandolesi, uno dei più conosciuti giornalisti sportivi dell'Urbe ed enciclopedia giallorossa: proprio in una sua trasmissione -su Rete Oro- vi era stato l'esordio televisivo di Totti. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

