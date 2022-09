Windtre: con neoconnessi una gita virtuale per festeggiare i nonni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 settembre 2022 – Una gita virtuale all’insegna della tecnologia, dell’arte e del divertimento per celebrare la Festa dei nonni. Il 3 e 4 ottobre, Windtre invita bambini, docenti e nonni a partecipare a ‘CodyTrip’, un tour a distanza di Napoli e di Procida, capitale italiana della cultura 2022, nell’ambito del progetto di digital e media education neoconnessi. L’iniziativa, a titolo gratuito, permetterà di esplorare le bellezze delle due località con guide turistiche d’eccezione e di riflettere, al contempo, sull’importante ruolo del digitale nella quotidianità. Durante la gita verranno affrontati, infatti, alcuni argomenti centrali per neoconnessi: la cittadinanza digitale, la sicurezza ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 settembre 2022 – Unaall’insegna della tecnologia, dell’arte e del divertimento per celebrare la Festa dei. Il 3 e 4 ottobre,invita bambini, docenti ea partecipare a ‘CodyTrip’, un tour a distanza di Napoli e di Procida, capitale italiana della cultura 2022, nell’ambito del progetto di dil e media education. L’iniziativa, a titolo gratuito, permetterà di esplorare le bellezze delle due località con guide turistiche d’eccezione e di riflettere, al contempo, sull’importante ruolo del dile nella quotidianità. Durante laverranno affrontati, infatti, alcuni argomenti centrali per: la cittadinanza dile, la sicurezza ...

giannifioreGF : #Windtre: con neoconnessi una gita virtuale per festeggiare i nonni - c0mebacktoearth : aiuto ma che cazzo c'entro io con windtre a gassino torinese se ho la tim e vivo in lazio???? - sostariffe : ????Con la Super Fibra di WindTre l’intrattenimento di #Netflix è incluso: un ventaglio di #film e #serie Tv da guard… - Ninja_T : #windtredown #windtre @WindTreOfficial @downdetectorIT @downdetector @OpenFiberIT #incompetenti Fibra e telefoni… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ascoli sottoscrive con WindTre protocollo d’intesa per sostenere la transizione a smart city -