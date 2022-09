Ultime Notizie – Elezioni 2022 | violata par condicio | sanzioni a Rai | Mediaset | La7 e Sky

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Agcom ha avviato ulteriori procedimenti sanzionatori per violazione della parnei confronti delle principali emittenti nazionali. Il Consiglio dell’Autorità, si legge in una nota, “ha esaminato i dati di monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 23 settembre, dopo che, nella seduta del 21 settembre, l’Autorità aveva impartito alle medesime emittenti degli ordini di riequilibro in merito al rispetto dei parametri vigenti per le varie testate editoriali”. “Nonostante lo sforzo compiuto dalla maggior parte delle emittenti – evidenzia l’Agcom – sono stati riscontrati diversi scostamenti nei tempi di parola, sia in termini di sottorappresentazione che di sovrarappresentazione, fruiti da ciascun soggetto politico. Pertanto, il Consiglio, all’unanimità, ha dato mandato agli uffici di avviare i procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ?? I talebani hanno firmato un accordo con la Russia per la fornitura di benzina, diesel, gas e grano all’Afghanista… - PianetaMilan : .@acmilan, @BeppeSala: 'È ora di prendere una decisione sul nuovo #stadio' #ACMilan #Milan #SempreMilan - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 28 settembre - Serale Segui l'attualità dall'Europa… -

Sky Tg24

... che arrivando poco sotto il 3% su scala nazionale era rimasta esclusa dalla distribuzione dei seggi e aveva chiesto un riconteggio: "Ledi questeore, con il balletto di eletti ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni e governo, le notizie di oggi. Incontro Meloni-Salvini: "Unità di intenti". LIVE La Dinamo Banco di Sardegna dà subito spettacolo nella Supercoppa italiana, vincendo la semifinale contro Tortona per 84-83 e conquistando la finale che si giocherà domani contro la vincente fra Milan ...La premier in pectore sta lavorando alla squadra di governo. Non vuole il leghista al Viminale per paura di nuovi scandali. Preoccupazione sul titolare dell’Economia: la leader ha puntato tutto su Pan ...