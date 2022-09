Udienza Generale 28 settembre | Papa Francesco | “La vita non è sempre logica”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella catechesi in occasione dell’di mercoledì 28ritorna sul tema del discernimento spirituale. E affrontando questo aspetto che riguarda anche la fede, si sofferma sul primo dei suoi elementi costitutivi: la preghiera. In occasione dell’di mercoledì 282022 in Piazza San Pietro,, tornando a parlare del discernimento spirituale, si sofferma su un aspetto che riguarda il dialogo con il Signore: la preghiera. Quest’ultima rappresenta, infatti, il primo elemento costitutivo di quello che è il percorso verso la scelta (il discernimento). @Credits AnsaIl Santo Padre ricorda quanto sia importante rivolgersi a Dio con familiarità, come se si ...

"La preghiera è familiarità e confidenza con Dio", "non è recitare la preghiera come un pappagallo, bla bla bla". Lo ha detto il Papa nell'proseguendo le catechesi sul discernimento. "Quando io ho una preghiera, incontro il Signore, divento gioioso, questo è bello" e "invece la tristezza, o la paura, sono invece segni di ...Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha rivolto "un pensiero alla martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto, quel povero popolo così crudelmente provato".