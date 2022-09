Tossinfezione da listeria | come si manifesta e chi rischia di più

Leggi su dilei

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Riavvolgiamo il nastro. Stiamo vivendo una scena che si riferisce soprattutto alle giornate estive, quando si preparano gli alimenti per il picnic o la gita in montagna e si ripongono nel frigorifero per averli pronti la mattina dopo. Certo. Conservare gli alimenti in frigorifero, anche dopo averli preparati è certamente un’ottima abitudine. Eppure anche questa misura può non essere sufficiente perché esistono batteri che si possono replicare anche a basse temperature e sono quindi in grado di provocare tossinfezioni estremamente temibili. È il caso della, che provoca la listeriosi. Se vengono riposti nel frigo alimenti contaminati con il germe, c’è il rischio che i batteri si replichino a grande velocità e possano quindi rivelarsi molto nocivi per la salute del consumatore. Questo è ovviamente solo un esempio di possibili contaminazioni da ...