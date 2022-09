Streets | dove le culture si incontrano | presentato il programma alla Federico II Eventi dal 29 settembre al 1° ottobre

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella Sala del Consiglio dell’Università degli Studi di NapoliII è statoieri mattina ila cura della rete(Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) per Notte Europea dei Ricercatori 2022. Il progetto, approvato e finanziato dComunità Europea nell’ambito delle “Marie Sk?odowska Curie Actions” per il biennio 2022/2023, è coordinato dUniversità degli Studi di NapoliII, realizzato con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipantirete CREO, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa napoletana), con il ...