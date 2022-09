Reddito di cittadinanza, la camorra avverte la Meloni: “Se lo tolgono, faremo più rapine ed estorsioni” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Persino la camorra si sarebbe schierata dalla parte del Reddito di cittadinanza e avrebbe minacciato un’escalation di violenza se la misura verrà abolita dal prossimo Governo in carica. A rivelarlo alcune intercettazioni telefoniche riportate dal quotidiano “Cronache di Napoli”. La camorra avverte la Meloni: “Se toglie il Reddito, più rapine ed estorsioni” Alcuni boss, intercettati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Persino lasi sarebbe schierata dalla parte deldie avrebbe minacciato un’escalation di violenza se la misura verrà abolita dal prossimo Governo in carica. A rivelarlo alcune intercettazioni telefoniche riportate dal quotidiano “Cronache di Napoli”. Lala: “Se toglie il, piùed” Alcuni boss, intercettati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

