Primo compleanno di Totti con Noemi in un ristorante a Roma. C'erano anche Chanel e Cristian

E' il Messaggero a ricostruire quello che nessuno ci mostrerà sui social ( impossibile capire se vedremo delle foto nelle prossime settimane). Francesco Totti ha festeggiato ieri il suo 46esimo compleanno e lo ha fatto ovviamente a Roma, nella sua amata città, in un noto ristorante della capitale. Insieme a lui, gli amici di sempre e i suoi figli. Ovviamente, c'era anche Noemi, questa volta non più amante clandestina ma compagna ufficiale dell'ex capitano della Roma. Gli invitati di Francesco Totti, secondo quanto racconta il Messaggero, hanno cenato insieme alla famiglia, tutto a base di pesce per questa festa di compleanno e poi anche la torta, per augurare all'ex di Ilary Blasi, un nuovo anno, pieno di felicità e ...

