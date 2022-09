Papa Francesco | “Pregare è parlare a Dio come a un amico | non ripetere a pappagallo”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Città del Vaticano – “La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità,si parla a un. È saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa”, non è “frasi a”. A ricordarlo ènel corso dell’Udienza generale, svoltasi questa mattina in piazza San Pietro. Il Pontefice riprende il ciclo di catechesi dedicate alla discernimento, soffermandosi oggi in particolar modo sul senso della preghiera. Di seguito il testo completo della riflessione del Santo Padre: Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento, – perché è molto importante il ...

