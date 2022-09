Nord Stream | Mosca apre inchiesta per terrorismo internazionale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Ufficio del procuratore in Russia ha reso nota l’apertura di unaperin relazione ai danni provocati da esplosioni ai gasdotti, rende noto l’agenzia turca Anadolu. In Svezia i Servizi di sicurezza (Sapo) subentrano alla polizia nelle indagini sulla perdita di gas dei due gasdottie aprono unaper sabotaggio aggravato in relazione alle esplosioni e quindi alle fughe di metano nel Mar Baltico. La decisione è stata presa perché quanto accaduto “può essere riconducibile a un reato grave che può, almeno in parte, essere diretto contro gli interessi nazionali svedesi”. “Non si può escludere che una potenza straniera sia dietro” quanto accaduto. La Sapo, insieme alla ...

Leggi anche Sul sabotaggio deiinterviene la Ue: 'Ci sarà una risposta forte' Borrell: 'Dopo l'incidente aumenteremo la resilienza energetica'. Il segretario generale della Nato, Jens ...I servizi di sicurezza in Germania ritengono che i tre tubi dei gasdotti1 e 2, danneggiati probabilmente da un attacco, potrebbero anche risultare inutilizzabili per sempre.Scambio d’accuse tra Washington e Mosca: è sabotaggio. Già dispersa oltre la metà del gas, prezzi ancora in rialzo ...Scambio di accuse tra Russia e Stati Uniti su chi potrebbe aver sabotato i gasdotti Nord Stream 1 e 2. Per il Cremlino Biden avrebbe avuto un valido motivo per farlo.