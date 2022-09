L’intossicazione da acqua esiste | che cos’è e a cosa bisogna fare attenzione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Non tutti lo sanno ma è possibile intossicarsi il nostro organismo con un consumo eccessivo di. Vediamo nel dettaglio di quale tipo di disturbo stiamo parlando. Che l’sia la molecola della vita, l’elemento che costituisce il nostro corpo e la nostra alimentazione, e ci permette di mantenere il nostro corpo in vita e in salute, non è certo un mistero. Adobe StockEppure, esistono alcune credenze diffuse circa la sua salubrità, che sono, alla prova dei fatti, delle vere e proprie leggende metropolitane. Per esempio, si dice sempre che per restare in salute,bere quanto piùpossibile durante il giorno. Non sempre bere tantadurante il giorno è consigliabile: ecco perchè Una tesi verissima da un lato, in quanto in generale le persone tendono a bere molta ...