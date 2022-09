Inter-Roma, la designazione arbitrale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Inter – Roma Sabato 01/10 h. 18.00 MASSA PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022)Sabato 01/10 h. 18.00 MASSA PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S....

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - AliprandiJacopo : ?? #Dybala in tribuna anche nella seconda partita giocata ieri dall’Argentina contro la Giamaica. È in volo per Pari… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - Kyeis1 : RT @OfficialASRoma: ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - francescov077 : @Kimmichmerd4 @CB_Ignoranza 3 squadre???? Inter Roma Udinese Bologna Verona Torino Atalanta Monza cremonese salernitana spezia -