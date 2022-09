INTER | CONTROLLI POSITIVI PER LUKAKU | CALHANOGLU RITORNA IN GRUPPO

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’, in vista del big match dell’ottava giornata di campionato contro la Roma, in programma sabato 1 ottobre a San Siro, dovrà fare i conti con l’infermeria. Per quanto riguarda l’attacco, l’è in attesa di valutare con certezza le condizioni di Romelu, che dagli ultimi esami sembra aver recuperato dalla distrazione ai flessori della coscia sinistra; per il belga saranno decisivi i prossimi allenamenti e il rientro definitivo in. La volontà della società è quella di voler evitare ricadute, considerando anche il Mondiale alle porte, quindi le probabilità di vederlo dal primo minuto contro la Roma sono decisamente basse; Simone Inzaghi potrebbe inserirlo a partita in corso, per mettergli minuti nelle gambe. L’allenatore nerazzurro potrà, quasi sicuramente, contare sul rientro di Hakan ...

ma questo sabato punti di riferimento dell'di Inzaghi nel big - match del Meazza con ... Per Brozovic, invece, nuovilunedì. Intanto, rientrati i primi nazionali Dumfries, De Vrij e ......si è sottoposto ad ulterioriche hanno dato buon esito, ma ancora non si è riunito in gruppo. Il rientro con il resto dei compagni è previsto per i prossimi giorni, ma in casanon si ...