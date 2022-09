Gare Sprint F1: nel 2023 ci saranno sei gare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il numero di gare Sprint di Formula 1 a stagione salirà da tre a sei dal prossimo anno, previo accordo unanime dei team. La F1 ha introdotto le gare Sprint per la stagione 2021 con una gara del sabato a Silverstone, Monza e Interlagos che ha impostato la griglia per il Gran Premio e assegnato punti ai primi tre classificati. Ricordiamo che in questa stagione di Formula 1 ci sono state tre gare Sprint a Imola, al Red Bull Ring e a Interlagos. Zhou Guanyu: l’accordo con l’Alfa Romeo è stato finalizzato gare Sprint F1: che cosa ha detto Domenicali? Nel campionato i piani per raddoppiare il numero di gare Sprint hanno dovuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il numero didi Formula 1 a stagione salirà da tre a sei dal prossimo anno, previo accordo unanime dei team. La F1 ha introdotto leper la stagione 2021 con una gara del sabato a Silverstone, Monza e Interlagos che ha impostato la griglia per il Gran Premio e assegnato punti ai primi tre classificati. Ricordiamo che in questa stagione di Formula 1 ci sono state trea Imola, al Red Bull Ring e a Interlagos. Zhou Guanyu: l’accordo con l’Alfa Romeo è stato finalizzatoF1: che cosa ha detto Domenicali? Nel campionato i piani per raddoppiare il numero dihanno dovuto ...

