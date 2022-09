F1, Daniel Ricciardo non esclude una stagione di stop (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non ci sono certezze sul futuro di Daniel Ricciardo, portacolori di McLaren che dalla prossima stagione dovrà cedere il posto al connazionale Oscar Piastri. L’australiano dividerà il box con il britannico Lando Norris, attualmente confermato sulla prima delle due monoposto di Woking. Il #3 del ‘Circus’ ha riportato in un programma radiofonico australiano dal nome Fitzy e Wippa. “Quando dico che non lo so è perché veramente non conosco cosa mi accadrà nel breve futuro. Ovviamente voglio correre ed essere in griglia, ma non sono molto preoccupato. Ovviamente desidero sapere cosa mi riserverà il 2024. Non escludo un 2023 di pausa”. Il nativo di Perth si guarda intorno, ma le possibilità sono veramente poche per l’imminente 2023 che inizierà a marzo dal Bahrain. L’Alpine ed un eventuale sedile in Haas al posto di Mick Schumacher sono le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non ci sono certezze sul futuro di, portacolori di McLaren che dalla prossimadovrà cedere il posto al connazionale Oscar Piastri. L’australiano dividerà il box con il britannico Lando Norris, attualmente confermato sulla prima delle due monoposto di Woking. Il #3 del ‘Circus’ ha riportato in un programma radiofonico australiano dal nome Fitzy e Wippa. “Quando dico che non lo so è perché veramente non conosco cosa mi accadrà nel breve futuro. Ovviamente voglio correre ed essere in griglia, ma non sono molto preoccupato. Ovviamente desidero sapere cosa mi riserverà il 2024. Non escludo un 2023 di pausa”. Il nativo di Perth si guarda intorno, ma le possibilità sono veramente poche per l’imminente 2023 che inizierà a marzo dal Bahrain. L’Alpine ed un eventuale sedile in Haas al posto di Mick Schumacher sono le ...

