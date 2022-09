Difficoltà nel relazionarsi all’altro: uno dei più diffusi disagi nella società (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Difficoltà nel relazionarsi all’altro è considerato uno dei problemi più diffusi a livello sociale. Le motivazioni per cui questa problematica si sta diffondendo a macchia d’olio possono essere molte, per gli esperti una fra tutte deriva dall’uso smisurato della tecnologia in casa (si pensi ai videogame ad esempio) e ai social: un cattivo uso di questi, troppo frequente e intenso, può provocare un isolamento dalla realtà esterna. È chiaro che vivendo meno a contatto diretto con i propri coetanei si tenda ad avere una maggiore Difficoltà nel comunicare con loro: lasciare un commento sotto un post o mettere un like è ormai considerata una forma di comunicazione facile e immediata, che si preferisce perché non richiede molto sforzo. Ma cosa accade quando ci si trova in contesti in cui è necessario ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lanelè considerato uno dei problemi piùa livello sociale. Le motivazioni per cui questa problematica si sta diffondendo a macchia d’olio possono essere molte, per gli esperti una fra tutte deriva dall’uso smisurato della tecnologia in casa (si pensi ai videogame ad esempio) e ai social: un cattivo uso di questi, troppo frequente e intenso, può provocare un isolamento dalla realtà esterna. È chiaro che vivendo meno a contatto diretto con i propri coetanei si tenda ad avere una maggiorenel comunicare con loro: lasciare un commento sotto un post o mettere un like è ormai considerata una forma di comunicazione facile e immediata, che si preferisce perché non richiede molto sforzo. Ma cosa accade quando ci si trova in contesti in cui è necessario ...

