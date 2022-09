CIDA | ANP | ANQUAP lanciano l’allarme | rischio mancato inserimento del Middle Management nella scuola

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildeldelmetterebbe il Comparto Istruzione e Ricerca in condizioni di forte svantaggio. Questo èlanciato da, e dalle Associazioni ANP eche vi aderiscono per il tramite della Federazione della Funzione Pubblica, mentre è in corso la trattativa tra ARAN e i sindacati sul tema dell’ordinamento del personale ATA e dei Direttori SGA. L'articolo .

Adnkronos

