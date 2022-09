ATP 250 Sofia, Fabio Fognini parte male: eliminato al primo turno (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è partita benissimo la spedizione bulgara del tennis italiano che ha visto alzare bandiera bianca al suo primo alfiere. Esordio da incubo, infatti, per l’azzurro all’ATP 250 di Sofia 2022 per Fabio Fognini. Il primo tra i tennisti azzurri a calcare il cemento indoor della capitale bulgara si è dovuto arrendere in due set ad Aleksandar Vukic, australiano numero 144 al mondo. ATP 250 Sofia, Fabio Fognini si ferma subito https://twitter.com/atptour/status/1382715985736568837/photo/1Ci sono volute poco meno di due ore (1 h e 53 minuti per l’esattezza) all’australiano Aleksandar Vukic per sconfiggere Fabio Fognini al primo turno del torneo bulgaro facente parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è partita benissimo la spedizione bulgara del tennis italiano che ha visto alzare bandiera bianca al suoalfiere. Esordio da incubo, infatti, per l’azzurro all’ATP 250 di2022 per. Iltra i tennisti azzurri a calcare il cemento indoor della capitale bulgara si è dovuto arrendere in due set ad Aleksandar Vukic, australiano numero 144 al mondo. ATP 250si ferma subito https://twitter.com/atptour/status/1382715985736568837/photo/1Ci sono volute poco meno di due ore (1 h e 53 minuti per l’esattezza) all’australiano Aleksandar Vukic per sconfiggerealdel torneo bulgaro facente...

