Allerta nubifragi, arriva la tempesta equinoziale: ecco dove colpirà (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci aspettano due giorni di forte maltempo: neve sulle Alpi, venti forti e onde fino a sei metri. Da domenica, però, cambia tutto. ecco le previsioni con le aree più a rischio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci aspettano due giorni di forte maltempo: neve sulle Alpi, venti forti e onde fino a sei metri. Da domenica, però, cambia tutto.le previsioni con le aree più a rischio

Agenzia_Ansa : Maltempo: nubifragi in Toscana e Campania. Diramata l'allerta rossa in Basilicata, arancione in Molise, Puglia, Cam… - persempre_news : #28settembre #IanHurricane #IanCuba #Ianflorida 28 settembre, Uragano Ian: dopo Cuba massima allerta anche in Flor… - RaffaellaDani : @Adriano72197026 Come hanno fatto a votarlo se c’erano nubifragi e strade allagate che giravano in canoa? Tutte le… - RassegnaZampa : #Maltempo, nubifragi e danni su tutta l'Italia, allerta rossa al Sud: #Trapani sommersa dall'acqua. Caos in… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Maltempo, nubifragi e danni su tutta l'Italia, allerta rossa al Sud: Trapani sommersa dall'acqua. Caos in Basilicata htt… -