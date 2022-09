Addio a Bruno Arena del duo comico I Fichi d’India | da Zelig al Pinocchio di Benigni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È mortode I: l’annuncio del figlio Gianluca e il ricordo del compagno di sempre Max Cavallari, e poi l’aneurisma,, i cinepanettoni e ildiÈ mortodel celebre duo(con Max Cavallari). Aveva 65 anni e a darne la notizia è stato il figlio Gianluca su Instagram: «Non ero pronto… Ma tanto non lo sarei mai stato… Buon viaggio papà… Lasci un vuoto immenso» ha scritto in una storia, aggiungendo poi una foto che lo ritrae con il padre: «Il mio super eroe… alla fine della fiera… il mio papà. Buon giro in bici ». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - Reggina_1914 : Addio a Bruno Bolchi, amatissimo e indimenticabile tecnico amaranto che portò i colori amaranto per la prima volta… - livelifeVale : RT @RDS_official: ?? Addio a Bruno Arena, comico e cabarettista del duo Fichi d’India. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca: “Non… - 66rosalba1 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne a… -

La moglie Rosy MarroneArena era legato a Rosy Marrone da 35 anni. Due anni dopo l'aneurisma la coppia ha deciso di risposarsi, rinnovando le promesse del matrimonio nella chiesetta della In seguito alla notizia della scomparsa, sono tanti i colleghi e amici che hanno deciso di ricordare Bruno Arena sui social.