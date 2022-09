Aborto: l’Italia non rischia di tornare indietro, lo è già (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre è la Giornata internazionale dell’Aborto sicuro e l’Italia ha bisogno di ripensare la pratica dell’Aborto affinché sia davvero sicuro e garantito. La quasi sicura presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che non toccherà la legge sull’Aborto. Al contrario vuole “garantire il diritto a non abortire“, frase emblematica e che riassume il modello Dio-Patria-Famiglia che ha fin dall’inizio promosso. Nelle scorse settimane associazioni e attivist? si sono domandate se sul tema dell’Aborto l’Italia resterà libera, cioè libera di abortire. La vera domanda è se oggi una persona gravida afab (Assigned Female At Birth, “femmina assegnata alla nascita”) è davvero libera di abortire. Secondo Meloni sì, una donna che vuole interrompere la gravidanza non è ostacolata. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il 28 settembre è la Giornata internazionale dell’sicuro eha bisogno di ripensare la pratica dell’affinché sia davvero sicuro e garantito. La quasi sicura presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affermato che non toccherà la legge sull’. Al contrario vuole “garantire il diritto a non abortire“, frase emblematica e che riassume il modello Dio-Patria-Famiglia che ha fin dall’inizio promosso. Nelle scorse settimane associazioni e attivist? si sono domandate se sul tema dell’resterà libera, cioè libera di abortire. La vera domanda è se oggi una persona gravida afab (Assigned Female At Birth, “femmina assegnata alla nascita”) è davvero libera di abortire. Secondo Meloni sì, una donna che vuole interrompere la gravidanza non è ostacolata. I ...

repubblica : Aborto: in Liguria Fratelli d'Italia non vota l'impegno a garantire il pieno diritto all'interruzione volontaria di… - AlexBazzaro : “La Francia, così come l’Uione Europea, staranno “attente” al rispetto dei diritti umani e in merito all’aborto in… - Alteatiz : RT @cgilnazionale: #28settembre Giornata internazionale per l'#aborto sicuro. Un diritto che in Italia è garantito dalla #legge194 del 1978… - FpCgilLombardia : RT @cgilnazionale: #28settembre Giornata internazionale per l'#aborto sicuro. Un diritto che in Italia è garantito dalla #legge194 del 1978… - v_m_a_x_i_m_o : RT @udogumpel: Regione Liguria, Fratelli d’Italia non vota l’impegno a garantire l’aborto. Non volevate sapere che cosa ha in mente Giorgi… -