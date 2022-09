Zelensky a Meloni | “Contiamo su proficua collaborazione”

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Congratulazioni a Giorgiae al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa.su unacon il nuovo governo italiano”. Così Volodymyr, presidente dell’Ucraina, su twitter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

