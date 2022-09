Wta Parma 2022, Maria Sakkari incontra Gianluigi Buffon a Collecchio: “Mi alleno come Gigi” – VIDEO (Di martedì 27 settembre 2022) Nella settimana del torneo Wta di Parma 2022, la numero uno del seeding Maria Sakkari ha avuto modo di recarsi presso il Collecchio Sport Center, casa del Parma Calcio, per incontrare il portiere campione del mondo Gianluigi Buffon. La greca, numero 7 del mondo, si è confrontata ed ha condiviso la passione per calcio e tennis con il suo idolo sportivo. “Ho visto che hai vinto contro Baindl, mi piace il tennis femminile ma anche quello maschile naturalmente”, racconta Gianluigi Buffon alla tennista di Atene. All’incontro oltre al team della giocatrice hanno partecipato anche l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia ed il terzino greco (nazionale under 21) Vasilios Zagaritis. Con il suo ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Nella settimana del torneo Wta di, la numero uno del seedingha avuto modo di recarsi presso ilSport Center, casa delCalcio, perre il portiere campione del mondo. La greca, numero 7 del mondo, si è confrontata ed ha condiviso la passione per calcio e tennis con il suo idolo sportivo. “Ho visto che hai vinto contro Baindl, mi piace il tennis femminile ma anche quello maschile naturalmente”, raccontaalla tennista di Atene. All’incontro oltre al team della giocatrice hanno partecipato anche l’allenatore del, Fabio Pecchia ed il terzino greco (nazionale under 21) Vasilios Zagaritis. Con il suo ...

