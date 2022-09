Tumori, studio con IA conferma: si muore di più dove l’ambiente è inquinato (Di martedì 27 settembre 2022) L’inquinamento e il tasso di mortalità per cancro sono strettamente connessi. I cittadini italiani si ammalano e muoiono di più in determinate aree del Paese, ovvero dove si registra un ambiente più inquinato. Questo a prescindere dalle stili di vita più o meno sani. E’ il risultato di uno studio condotto da un equipe di ricercatori dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università Alma Mater studiorum di Bologna, del Cnr e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e pubblicato sulle riviste internazionali Science of the Total Environment e Nature Scientific Data.La ricerca ha utilizzato l’intelligenza artificiale e una banca dati dell’Istat di dieci anni, dal 2009 al 2018, sui tassi di mortalità per cancro, al fine di analizzare il rapporto tra Tumori, fattori socio-economici e inquinamento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) L’inquinamento e il tasso di mortalità per cancro sono strettamente connessi. I cittadini italiani si ammalano e muoiono di più in determinate aree del Paese, ovverosi registra un ambiente più. Questo a prescindere dalle stili di vita più o meno sani. E’ il risultato di unocondotto da un equipe di ricercatori dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università Alma Materrum di Bologna, del Cnr e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e pubblicato sulle riviste internazionali Science of the Total Environment e Nature Scientific Data.La ricerca ha utilizzato l’intelligenza artificiale e una banca dati dell’Istat di dieci anni, dal 2009 al 2018, sui tassi di mortalità per cancro, al fine di analizzare il rapporto tra, fattori socio-economici e inquinamento ...

