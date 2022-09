Stretta cooperazione tra la Fifa e il Consiglio per diritti umani delle Nazioni Unite (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc) Federico Villegas e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno discusso di varie questioni relative ai diritti umani e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente delper i(Unhrc) Federico Villegas e il presidente dellaGianni Infantino hanno discusso di varie questioni relative aie ...

italiaserait : Stretta cooperazione tra la Fifa e il Consiglio per diritti umani delle Nazioni Unite - fisco24_info : Stretta cooperazione tra la Fifa e il Consiglio per diritti umani delle Nazioni Unite: (Adnkronos) - Il presidente… - FilippoFormica1 : RT @EstEmbassyItaly: Primo Ministro Kaja Kallas: Dopo le elezioni italiane, l'#Estonia ???? non vede l'ora di continuare la nostra stretta co… - EstEmbassyItaly : Primo Ministro Kaja Kallas: Dopo le elezioni italiane, l'#Estonia ???? non vede l'ora di continuare la nostra stretta… - giovamartinelli : ...in ogni continente! FINE -