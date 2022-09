Shakira nei guai dopo la separazione da Piqué: perché rischia il carcere (Di martedì 27 settembre 2022) dopo la separazione ufficiale da Gerard Piqué, prosegue il periodo negativo per Shakira, finita nei guai per frode fiscale in Spagna. Come riportano Efe e altri media iberici, la popstar colombiana è stata rinviata a giudizio per sei reati contro l’erario pubblico. La Procura le chiede un totale di otto anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2012 e il 2014: la cantante, attraverso la sua agenzia di comunicazione, è intervenuta sulla questione. Shakira nei guai: rinviata a giudizio per frode fiscale Non è un settembre semplice per Shakira, che sta affrontando un delicato periodo della sua vita. Non solo la profonda crisi vissuta con Gerard Piqué e che ha ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022)laufficiale da Gerard, prosegue il periodo negativo per, finita neiper frode fiscale in Spagna. Come riportano Efe e altri media iberici, la popstar colombiana è stata rinviata a giudizio per sei reati contro l’erario pubblico. La Procura le chiede un totale di otto anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro. I fatti risalirebbero al periodo tra il 2012 e il 2014: la cantante, attraverso la sua agenzia di comunicazione, è intervenuta sulla questione.nei: rinviata a giudizio per frode fiscale Non è un settembre semplice per, che sta affrontando un delicato periodo della sua vita. Non solo la profonda crisi vissuta con Gerarde che ha ...

