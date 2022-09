(Di martedì 27 settembre 2022) Giro di valzer in Aula Giulio Cesare, i neoletti in Parlamento che fino a ieri sedavano sugli scranni in Campidoglio ora dovranno lasciare il posto ai subentranti. E verranno sostituiti da chi, un ...

leggo.it

Disfatta centrosinistra, asolo 2 seggi su 12 Nel centrodestra esce dall'Aula comunale per entrare alla Camera la magistrata Simonetta Matone , capogruppo della Lega, e potrebbe essere ...Per il Pd sono stati eletti l'ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e Antonio Nicita, siracusano di nascita che vive a, figlio dell'ex presdiente della Regione siciliana, Santi. Per ... Roma, promossi Matone, Mennuni, De Priamo e Ciani: così cambia l'assemblea capitolina: Cambia la formula della Supercoppa femminile, il secondo trofeo più importante della Lega Calcio donne che, quest’anno, torna al format tradizionale della gara secca Torna la Supercoppa femminile. Ma ...Ci sono volute parecchie ore dopo la chiusura delle urne di domenica alle 23 e in effetti soltanto alle 20 di ieri si è avuta piena contezza dei parlamentari marchigiani eletti a Roma. Quelli nei coll ...