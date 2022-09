Pensioni, le date dei pagamenti di ottobre 2022 e le novità sugli importi (Di martedì 27 settembre 2022) Social. Pagamento pensione ottobre 2022: il calendario. Già dal prossimo mese, entreranno in vigore la novità previste dal Decreto Aiuti ter. Per i pensionati questo significa che ci sarà un aumento degli importi. A partire dalla rivalutazione del 2% sui cedolini fino a 2.962 euro lordi, prevista per ottobre, novembre e dicembre. Si tratta di un aumento che andrà dai 10 ai 50 euro circa al mese. Nel mese di novembre, invece, sarà la volta del conguaglio della rivalutazione Pensionistica dello 0,2% attuata nel gennaio 2022. Inoltre pensionati con un reddito Irpef nel 2021 non superiore ai 20mila euro, insieme al trattamento, sarà erogato anche il bonus 150 euro, che serve per compensare la crisi generata dal caro energia. Pagamento Pensioni di ... Leggi su tvzap (Di martedì 27 settembre 2022) Social. Pagamento pensione: il calendario. Già dal prossimo mese, entreranno in vigore lapreviste dal Decreto Aiuti ter. Per i pensionati questo significa che ci sarà un aumento degli. A partire dalla rivalutazione del 2% sui cedolini fino a 2.962 euro lordi, prevista per, novembre e dicembre. Si tratta di un aumento che andrà dai 10 ai 50 euro circa al mese. Nel mese di novembre, invece, sarà la volta del conguaglio della rivalutazionestica dello 0,2% attuata nel gennaio. Inoltre pensionati con un reddito Irpef nel 2021 non superiore ai 20mila euro, insieme al trattamento, sarà erogato anche il bonus 150 euro, che serve per compensare la crisi generata dal caro energia. Pagamentodi ...

