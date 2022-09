Nations League 2022 2023 | tutte le squadre qualificate alle Finals e le retrocesse in Lega B

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Dopo le quattro giornate di giugno, la UEFAsi conclude a settembre con le ultime due giornate della fase a gironi. Giorni di verdetti per le quattro leghe con le varie nazionali pronte a contendersi il pass per la qualificazionee per cercare di evitare una dolorosa retrocessione. Occhi puntati sulle big, ovviamente. Ma grande attenzione anche sule selezioni continentali dellapiù prestigiosa. Nella scorsa stagione è stata la Francia a trionfare. Chi vincerà in questa edizione? Non resta che scoprirlo. Occhi anche sugli Europei. Tre dei 24 posti ad EURO 2024 saranno determinati dai posti attraverso gli spareggi della/23. Dodiciverranno selezionate in ...