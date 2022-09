Morte Manuel Vallicella: un’ex gieffina si fa un tatuaggio in suo onore (Di martedì 27 settembre 2022) Lei si chiama Valentina Vignali ed è influencer, giocatrice di basket e anche ex concorrente del Grande Fratello 14. Non tutti sanno che era una grande amica di Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita qualche giorno fa ad appena 35 anni. E proprio per onorare e ricordare sempre l’amico, la Vignali ha deciso di farsi un tatuaggio dedicato a lui: ha infatti inciso sulla pelle la lettera M, che è appunto l’iniziale del nome Manuel. Valentina Vignali poi mostrato il tatuaggio su Instagram accompagnando la foto con queste parole: “Te l’avevo promesso. Dovevo farlo da te, forse avremmo scelto un disegno insieme, o ci saremmo fatti una stron*ata uguale. Alla fine invece ci sei finito tu sul mio braccio”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Antonino Spinalbese ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Lei si chiama Valentina Vignali ed è influencer, giocatrice di basket e anche ex concorrente del Grande Fratello 14. Non tutti sanno che era una grande amica di, l’ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita qualche giorno fa ad appena 35 anni. E proprio per onorare e ricordare sempre l’amico, la Vignali ha deciso di farsi undedicato a lui: ha infatti inciso sulla pelle la lettera M, che è appunto l’iniziale del nome. Valentina Vignali poi mostrato ilsu Instagram accompagnando la foto con queste parole: “Te l’avevo promesso. Dovevo farlo da te, forse avremmo scelto un disegno insieme, o ci saremmo fatti una stron*ata uguale. Alla fine invece ci sei finito tu sul mio braccio”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Antonino Spinalbese ...

