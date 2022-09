Michael Schumacher | arriva l’annuncio da brividi | sorpresa per i fans

taologia : RT @Quattromania1: ?? Michael #Schumacher e Sylvester #Stallone: foto d'altri tempi #25settembre #F1 #Hollywood - FormulaPassion : #F1 / Ross Brawn ha provato a confrontare il dominio di Michael Schumacher con quello di Max Verstappen - Sport_Fair : #JeanTodt e Michael #Schumacher Le parole del francese ex ad e dg della #Ferrari sull'ex pilota tedesco e le sue c… - MatteoLandi10 : @alexsecchi83 Ed attenzione, nel 1998 non c’era il traction control…anzi, c’era e si chiamava Michael Schumacher. - pep192 : @soloioenessuno Fosse possibile inviterei Michael Schumacher e Alex Zanardi. -

Sportitalia.it

Se dovesse fallire in una sola di queste occasioni, Mad Max eguaglierebbe entrerebbe a far parte di un'élite composta dae Kimi Raikkonen, con 10 'fastest lap' ciascuno (il ...Se penso al Giappone, invece, penso soprattutto ae al suo modo di dare lezioni inavvicinabili a chiunque nel primo settore della pista: fra la curva 1, in cui lui accelerava dove ... Ultim’ora Michael Schumacher, lo ha appena annunciato Todt: brividi! Lewis Hamilton è al tramonto della sua carriera, secondo il direttore generale della Formula 1 Ross Brawn, che in un'intervista alla Bild si è così espresso sul sette volte campione del mondo: "Lewis ...Il britannico Hamilton potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Schumacher al suo ritorno in F1 nel 2010. Piloti simili, ruoli simili