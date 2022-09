Malta | sospeso momentaneamente il ct Devis Mangia

(Di martedì 27 settembre 2022)è statorimosso dal ruolo di allenatore della Nazionale di. A comunicarlo è stata laFootball Association, che in una nota ufficiale ha spiegato le ragioni alla base di tale decisioni: “è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche – si legge –ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. L’Associazione non fornirà ulteriori commenti“. La squadra è stata affidata per il momento al vice allenatore Davide Mazzotta. SportFace.

La federcalcio di Malta comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di commissario tecnico della nazionale di calcio, in seguito a una segnalazione ricevuta su una presunta violazione