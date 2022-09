Luciano Moggi | “Dopo Juventus-Salernitana | avrei fatto ricorso”

(Di martedì 27 settembre 2022)ai microfoni di Radio Kiss Kiss fa il punto sulla stagione di Serie A, soffermandosi sugli errori arbitrali. L’ex direttore generale dellaha commentato l’episodio del fuorigioco segnalato per errore in occasione del gol di Milik contro la: “sicuramenteper far rigiocare la partita se fossi stato ancora un dirigente della– spiega-. É impensabile che un gol venga annullato nonostante mancassero le immagini per valutare la posizione di un fuorigioco. Invece è andata così e né Banti né Marcenaro sono stati allontanati,una partita che i bianconeri avevano sì giocato male, ma che avrebbero meritato di vincere”. SportFace.

