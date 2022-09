Le donne iraniane agitano l'hijab in strada (Di martedì 27 settembre 2022) Decine di donne iraniane in strada applaudono e agitano l'hijab sopra la testa a Sanandaj, la capitale della provincia del Kurdistan iraniano, mentre manifestano per Mahsa Amini, ragazza curda di 22 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Decine diinapplaudono el'sopra la testa a Sanandaj, la capitale della provincia del Kurdistan iraniano, mentre manifestano per Mahsa Amini, ragazza curda di 22 ...

christianrocca : Mahsa Amini, Hadis Najafi, le donne iraniane e il popolo ucraino sono gli eroi antifascisti di questo secolo. - rulajebreal : Mentre votavo pensavo a chi difende la libertà in????, pensavo alla resistenza eroica delle donne iraniane e a chi vo… - GassmanGassmann : Asghar Farhadi regista iraniano premio Oscar, chiede attenzione e supporto per le donne iraniane che stanno lottand… - DanilaCantele : RT @GassmanGassmann: Asghar Farhadi regista iraniano premio Oscar, chiede attenzione e supporto per le donne iraniane che stanno lottando p… - serenel14278447 : RT @GassmanGassmann: Asghar Farhadi regista iraniano premio Oscar, chiede attenzione e supporto per le donne iraniane che stanno lottando p… -