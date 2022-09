Lando Norris non sente sua la McLaren: “Macchina non adatta” (Di martedì 27 settembre 2022) Prestazioni della Macchina. Guidabilità. Caratteristiche contrastanti. Daniel Ricciardo. Ecco gli argomenti toccati in una recente intervista da Lando Norris di McLaren. Il pilota britannico ha ammesso, abbastanza candidamente, che la vettura non è proprio perfetta per il suo modo d’interpretare la guida. In questo Mondiale di Formula 1, non a caso, le prestazioni dell’anglosassone non sono state all’altezza di quelle messe in pista lo scorso anno. Le dichiarazioni di Lando Norris virano anche sul compagno Daniel Ricciardo Lando Norris McLaren (Credit foto – Becsta Varley pagina Facebook)Ecco cosa ha detto il pilota britannico ai microfoni del podcast della F1 Beyond the Grid: “Daniel guida molto bene, è bravo, ma non c’è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Prestazioni della. Guidabilità. Caratteristiche contrastanti. Daniel Ricciardo. Ecco gli argomenti toccati in una recente intervista dadi. Il pilota britannico ha ammesso, abbastanza candidamente, che la vettura non è proprio perfetta per il suo modo d’interpretare la guida. In questo Mondiale di Formula 1, non a caso, le prestazioni dell’anglosassone non sono state all’altezza di quelle messe in pista lo scorso anno. Le dichiarazioni divirano anche sul compagno Daniel Ricciardo(Credit foto – Becsta Varley pagina Facebook)Ecco cosa ha detto il pilota britannico ai microfoni del podcast della F1 Beyond the Grid: “Daniel guida molto bene, è bravo, ma non c’è ...

